FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Spirax-Sarco Engineering-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 37,75 GBP. Bei einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,490 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.07.2026 1 797,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 67,85 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79,74 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Spirax-Sarco Engineering eine Marktkapitalisierung von 5,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at