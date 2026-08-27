|Langfristige Anlage
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27.08.2026 10:03:21
FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Spirax-Sarco Engineering-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Spirax-Sarco Engineering-Anteile bei 44,37 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,254 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 72,05 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,38 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62,38 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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