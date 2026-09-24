FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Spirax-Sarco Engineering-Anteile letztlich bei 44,72 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert, befänden sich nun 22,361 Spirax-Sarco Engineering-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71,10 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 589,89 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 58,99 Prozent.

Jüngst verzeichnete Spirax-Sarco Engineering eine Marktkapitalisierung von 5,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at