FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Spirax-Sarco Engineering-Papier statt. Der Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 84,76 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,798 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 865,97 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Anteils am 04.11.2026 auf 73,40 GBP belief. Damit wäre die Investition um 13,40 Prozent gesunken.

Am Markt war Spirax-Sarco Engineering jüngst 5,51 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at