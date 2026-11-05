|Spirax-Sarco Engineering-Performance
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05.11.2026 10:03:20
FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Spirax-Sarco Engineering-Papier statt. Der Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 84,76 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,798 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 865,97 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Anteils am 04.11.2026 auf 73,40 GBP belief. Damit wäre die Investition um 13,40 Prozent gesunken.
Am Markt war Spirax-Sarco Engineering jüngst 5,51 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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