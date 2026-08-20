|Rentable Spirax-Sarco Engineering-Investition?
|
20.08.2026 10:03:27
FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Spirax-Sarco Engineering-Papier bei 159,60 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Spirax-Sarco Engineering-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,657 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 385,96 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 19.08.2026 auf 70,00 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 56,14 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.