FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Spirax-Sarco Engineering-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Spirax-Sarco Engineering-Papier bei 159,60 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Spirax-Sarco Engineering-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,657 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 385,96 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 19.08.2026 auf 70,00 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 56,14 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at