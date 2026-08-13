Spirax-Sarco Engineering-Investition im Blick 13.08.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Spirax-Sarco Engineering-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Spirax-Sarco Engineering-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 104,70 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investierten, hätten nun 9,551 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 72,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 689,11 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,09 Prozent.

Am Markt war Spirax-Sarco Engineering jüngst 5,34 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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