FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 94,64 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,057 Spirax-Sarco Engineering-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 71,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,44 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,56 Prozent.

Der Spirax-Sarco Engineering-Wert an der Börse wurde auf 5,43 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at