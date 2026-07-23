|Lohnender Spirax-Sarco Engineering-Einstieg?
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23.07.2026 10:03:24
FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 146,50 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,826 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Aktien wären am 22.07.2026 479,86 GBP wert, da der Schlussstand 70,30 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,01 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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