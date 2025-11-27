|Spirax-Sarco Engineering-Investition im Blick
FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Die Spirax-Sarco Engineering-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Spirax-Sarco Engineering-Anteile an diesem Tag bei 69,00 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 14,493 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 981,16 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Anteils am 26.11.2025 auf 67,70 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 981,16 GBP, was einer negativen Performance von 1,88 Prozent entspricht.
Spirax-Sarco Engineering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
