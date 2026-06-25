|Spirax-Sarco Engineering-Investment im Blick
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25.06.2026 10:04:10
FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren bedeutet
Das Spirax-Sarco Engineering-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an diesem Tag bei 135,81 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hat, hat nun 0,736 Anteile im Depot. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Anteile wären am 24.06.2026 50,73 GBP wert, da der Schlussstand 68,90 GBP betrug. Mit einer Performance von -49,27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Spirax-Sarco Engineering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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