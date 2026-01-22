|Spirax-Sarco Engineering-Performance
FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 76,15 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Spirax-Sarco Engineering-Papier investiert hätte, befänden sich nun 131,320 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Anteile wären am 21.01.2026 9 389,36 GBP wert, da der Schlussstand 71,50 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,11 Prozent verringert.
Spirax-Sarco Engineering wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,18 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
