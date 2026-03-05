FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Spirax-Sarco Engineering-Aktie bei 108,30 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92,336 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 75,45 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 966,76 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,33 Prozent.

Spirax-Sarco Engineering markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

