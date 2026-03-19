FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: Wäre eine Anlage in Spirax-Sarco Engineering vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Spirax-Sarco Engineering-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Spirax-Sarco Engineering-Papier an diesem Tag 68,50 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,599 Spirax-Sarco Engineering-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 991,97 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Anteils am 18.03.2026 auf 67,95 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 0,80 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at