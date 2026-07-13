SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Frühe Investition
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13.07.2026 10:04:05
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit SSE-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das SSE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 62,775 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen SSE-Aktien wären am 10.07.2026 1 522,91 GBP wert, da der Schlussstand 24,26 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +52,29 Prozent.
Insgesamt war SSE zuletzt 29,30 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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