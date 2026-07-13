SSE Aktie

SSE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 13.07.2026 10:04:05

FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SSE gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit SSE-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das SSE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 62,775 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen SSE-Aktien wären am 10.07.2026 1 522,91 GBP wert, da der Schlussstand 24,26 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +52,29 Prozent.

Insgesamt war SSE zuletzt 29,30 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SSE Plc

mehr Nachrichten