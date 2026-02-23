SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Rentable SSE-Anlage?
|
23.02.2026 10:04:23
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 10 Jahren eingefahren
Am 23.02.2016 wurden SSE-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren SSE-Anteile an diesem Tag 13,83 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die SSE-Aktie investiert hat, hat nun 723,066 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.02.2026 18 749,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 25,93 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 87,49 Prozent gesteigert.
SSE wurde am Markt mit 31,12 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|SSE Plc
|29,80
|0,00%