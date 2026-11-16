SSE Aktie

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WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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Lukratives SSE-Investment? 16.11.2026 10:03:29

FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen SSE-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden SSE-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,71 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die SSE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,465 SSE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 1 542,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,32 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 542,63 GBP entspricht einer Performance von +54,26 Prozent.

SSE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33,14 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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