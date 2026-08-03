SSE Aktie

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WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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Performance im Blick 03.08.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SSE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das SSE-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die SSE-Aktie an diesem Tag bei 14,65 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,256 SSE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 601,27 GBP, da sich der Wert eines SSE-Papiers am 31.07.2026 auf 23,46 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 60,13 Prozent.

SSE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,31 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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