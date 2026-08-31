SSE Aktie

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WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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Lukrative SSE-Investition? 31.08.2026 10:03:47

FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen SSE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das SSE-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der SSE-Aktie betrug an diesem Tag 16,40 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in SSE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 609,664 SSE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 14 930,67 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,49 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 14 930,67 GBP entspricht einer Performance von +49,31 Prozent.

Zuletzt verbuchte SSE einen Börsenwert von 29,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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