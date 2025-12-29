SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Langfristige Investition
|
29.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden SSE-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der SSE-Aktie betrug an diesem Tag 15,58 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 64,185 SSE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des SSE-Papiers auf 21,55 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 383,18 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 38,32 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SSE belief sich zuletzt auf 25,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SSE Plcmehr Analysen
