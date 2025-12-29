FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen SSE-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden SSE-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der SSE-Aktie betrug an diesem Tag 15,58 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 64,185 SSE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des SSE-Papiers auf 21,55 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 383,18 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 38,32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SSE belief sich zuletzt auf 25,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at