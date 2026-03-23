FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen SSE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SSE-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,60 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,849 SSE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 176,23 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 20.03.2026 auf 25,73 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,23 Prozent vermehrt.

SSE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at