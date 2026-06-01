SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|SSE-Performance
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01.06.2026 10:04:06
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit SSE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18,80 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,191 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 239,89 GBP, da sich der Wert einer SSE-Aktie am 29.05.2026 auf 23,31 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 239,89 GBP entspricht einer Performance von +23,99 Prozent.
Alle SSE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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