FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SSE-Aktie gebracht.

Die SSE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,15 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,600 SSE-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 10.04.2026 181,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,53 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,68 Prozent angezogen.

SSE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33,02 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at