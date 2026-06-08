SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|SSE-Anlage unter der Lupe
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08.06.2026 10:04:23
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades SSE-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,59 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die SSE-Aktie investiert hat, hat nun 641,503 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.06.2026 15 396,06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,00 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 53,96 Prozent.
SSE wurde am Markt mit 28,93 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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