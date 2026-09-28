SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Lohnendes SSE-Investment?
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28.09.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit SSE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren SSE-Anteile an diesem Tag 15,97 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,262 SSE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,56 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,80 GBP wert. Mit einer Performance von +53,80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für SSE eine Börsenbewertung in Höhe von 29,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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