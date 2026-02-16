SSE Aktie

SSE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer SSE-Einstieg? 16.02.2026 10:03:48

FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SSE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das SSE-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,64 GBP. Bei einem SSE-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68,323 SSE-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 804,40 GBP, da sich der Wert eines SSE-Papiers am 13.02.2026 auf 26,41 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,44 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete SSE eine Marktkapitalisierung von 31,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SSE Plc

mehr Nachrichten

Analysen zu SSE Plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SSE Plc 30,00 -0,66% SSE Plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen