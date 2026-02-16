SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Lukrativer SSE-Einstieg?
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das SSE-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,64 GBP. Bei einem SSE-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68,323 SSE-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 804,40 GBP, da sich der Wert eines SSE-Papiers am 13.02.2026 auf 26,41 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,44 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete SSE eine Marktkapitalisierung von 31,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSE Plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.02.26
|FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|SSE PLC: Total Voting Rights (EQS Group)
|
26.01.26
|FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu SSE Plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SSE Plc
|30,00
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.