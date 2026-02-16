FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SSE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das SSE-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,64 GBP. Bei einem SSE-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68,323 SSE-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 804,40 GBP, da sich der Wert eines SSE-Papiers am 13.02.2026 auf 26,41 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,44 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete SSE eine Marktkapitalisierung von 31,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at