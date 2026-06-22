FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SSE von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das SSE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der SSE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,08 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das SSE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,325 SSE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,25 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 286,31 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 28,63 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von SSE bezifferte sich zuletzt auf 28,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at