SSE Aktie

SSE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable SSE-Investition? 15.06.2026 10:04:36

FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SSE-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das SSE-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,63 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das SSE-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,835 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 24,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,05 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,05 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von SSE bezifferte sich zuletzt auf 28,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SSE Plc

mehr Nachrichten