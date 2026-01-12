FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SSE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die SSE-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die SSE-Aktie an diesem Tag bei 16,70 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 598,802 SSE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SSE-Aktien wären am 09.01.2026 13 850,30 GBP wert, da der Schlussstand 23,13 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,50 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von SSE belief sich jüngst auf 27,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at