SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Langfristige Investition
|
21.09.2026 10:03:43
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden SSE-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,99 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das SSE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 588,755 SSE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 318,52 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 18.09.2026 auf 24,32 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 43,19 Prozent.
Jüngst verzeichnete SSE eine Marktkapitalisierung von 29,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSE Plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
16.09.26
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.09.26
|FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
07.09.26
|FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu SSE Plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SSE Plc
|28,70
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.