FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SSE-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden SSE-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,99 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das SSE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 588,755 SSE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 318,52 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 18.09.2026 auf 24,32 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 43,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete SSE eine Marktkapitalisierung von 29,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at