SSE Aktie

SSE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 21.09.2026 10:03:43

FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SSE-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden SSE-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,99 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das SSE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 588,755 SSE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 318,52 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 18.09.2026 auf 24,32 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 43,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete SSE eine Marktkapitalisierung von 29,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SSE Plc

mehr Nachrichten

Analysen zu SSE Plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SSE Plc 28,70 0,70% SSE Plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen