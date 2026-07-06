SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Lukrative SSE-Anlage?
|
06.07.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit SSE-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das SSE-Papier an diesem Tag bei 15,24 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,562 SSE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SSE-Aktie auf 25,07 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,50 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 164,50 GBP, was einer positiven Performance von 64,50 Prozent entspricht.
Der Marktwert von SSE betrug jüngst 30,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSE Plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.07.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.06.26
|Börse London: FTSE 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
29.06.26
|FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.06.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
25.06.26
|Handel in London: FTSE 100 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.06.26
|FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SSE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.06.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu SSE Plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SSE Plc
|29,00
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.