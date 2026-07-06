FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit SSE-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das SSE-Papier an diesem Tag bei 15,24 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,562 SSE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SSE-Aktie auf 25,07 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,50 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 164,50 GBP, was einer positiven Performance von 64,50 Prozent entspricht.

Der Marktwert von SSE betrug jüngst 30,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at