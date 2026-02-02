FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in SSE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit SSE-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SSE-Anteile bei 16,32 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 612,933 SSE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.01.2026 14 845,23 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,22 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,45 Prozent angezogen.

SSE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at