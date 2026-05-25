FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor einem Jahr abgeworfen

Am 25.05.2025 wurden SSE-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,52 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,708 SSE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 24,27 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,53 GBP wert. Damit wäre die Investition 38,53 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete SSE eine Marktkapitalisierung von 29,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at