FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SSE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SSE-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden SSE-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,14 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 707,286 SSE-Aktien. Die gehaltenen SSE-Aktien wären am 13.03.2026 19 308,90 GBP wert, da der Schlussstand 27,30 GBP betrug. Das entspricht einer Zunahme von 93,09 Prozent.

Der Börsenwert von SSE belief sich jüngst auf 32,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at