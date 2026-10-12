SSE Aktie

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WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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SSE-Investition 12.10.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SSE-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in SSE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die SSE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der SSE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,21 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die SSE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 549,149 SSE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SSE-Papiers auf 24,54 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 476,11 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SSE eine Börsenbewertung in Höhe von 29,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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