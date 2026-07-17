FTSE 100-Papier SSE-Aktie: Über diese Dividende können sich SSE-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert SSE am 16.07.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,69 GBP je Aktie vereinbart. Damit wurde die SSE-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,81 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung lässt sich SSE 601,10 Mio. GBP kosten. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 49,49 Prozent gestiegen.

Entwicklung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte die SSE-Aktie am Tag der Hauptversammlung via London bei 24,29 GBP. Die SSE-Aktie wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem SSE-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Das SSE-Papier verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,65 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,03 Prozent.

Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von SSE via London 36,58 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 94,60 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

SSE-Dividendenvorhersage

Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 2,96 Prozent bedeuten.

SSE-Basisinformationen

Die Dividenden-Aktie SSE gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 29,799 Mrd. GBP wert. Das SSE-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 24,59. Der Umsatz von SSE betrug in 2026 10,187 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 1,05 GBP.

Redaktion finanzen.at