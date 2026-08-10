Standard Chartered Aktie

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WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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Langfristige Performance 10.08.2026 10:03:54

FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Standard Chartered-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Standard Chartered-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Standard Chartered-Aktie an diesem Tag 6,61 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 15,131 Standard Chartered-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 22,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 335,75 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 235,75 Prozent.

Standard Chartered war somit zuletzt am Markt 48,58 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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