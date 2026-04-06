FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Standard Chartered-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Standard Chartered-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Standard Chartered-Anteile an diesem Tag 6,18 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Standard Chartered-Aktie investierten, hätten nun 16,181 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 257,36 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,91 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 157,36 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Standard Chartered belief sich jüngst auf 35,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at