Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Frühe Anlage
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03.08.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Standard Chartered-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Standard Chartered-Anteile betrug an diesem Tag 4,45 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 247,540 Standard Chartered-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 21,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49 176,16 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 391,76 Prozent vermehrt.
Am Markt war Standard Chartered jüngst 47,59 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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