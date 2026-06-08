Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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Frühe Investition 08.06.2026 10:04:23

FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Standard Chartered-Aktie Investoren gebracht.

Die Standard Chartered-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Standard Chartered-Papier an diesem Tag 4,99 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,048 Standard Chartered-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 387,53 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 05.06.2026 auf 19,33 GBP belief. Damit wäre die Investition 287,53 Prozent mehr wert.

Am Markt war Standard Chartered jüngst 42,21 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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