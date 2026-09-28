Standard Chartered Aktie

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WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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Standard Chartered-Performance im Blick 28.09.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Standard Chartered-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Standard Chartered-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,34 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, hätte er nun 230,574 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 333,18 GBP, da sich der Wert einer Standard Chartered-Aktie am 25.09.2026 auf 23,13 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 433,32 Prozent gesteigert.

Standard Chartered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,25 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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