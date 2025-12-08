FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Standard Chartered-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Standard Chartered-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,74 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Standard Chartered-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 027,116 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (16,35 GBP), wäre die Investition nun 16 788,21 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +67,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Standard Chartered belief sich zuletzt auf 37,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at