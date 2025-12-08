Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Standard Chartered Aktie

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

Performance im Blick 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Standard Chartered-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Standard Chartered-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,74 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Standard Chartered-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 027,116 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (16,35 GBP), wäre die Investition nun 16 788,21 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +67,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Standard Chartered belief sich zuletzt auf 37,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Standard Chartered plc 18,50 -0,54% Standard Chartered plc

