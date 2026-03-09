Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Lohnende Standard Chartered-Investition?
|
09.03.2026 10:03:48
FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Standard Chartered-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7,75 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Standard Chartered-Aktie investiert, befänden sich nun 1 290,323 Standard Chartered-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 161,29 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Anteils am 06.03.2026 auf 16,40 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 111,61 Prozent.
Der Standard Chartered-Wert an der Börse wurde auf 36,59 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
