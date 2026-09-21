Standard Chartered Aktie

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WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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Frühe Anlage 21.09.2026 10:03:43

FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Standard Chartered-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Standard Chartered-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Standard Chartered-Papier an diesem Tag 7,53 GBP wert. Bei einem Standard Chartered-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,273 Standard Chartered-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 302,63 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Papiers am 18.09.2026 auf 22,80 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 202,63 Prozent erhöht.

Standard Chartered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49,65 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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