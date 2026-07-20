Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Lohnendes Standard Chartered-Investment?
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20.07.2026 10:04:24
FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Standard Chartered-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Standard Chartered-Anteile bei 13,40 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Standard Chartered-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,465 Standard Chartered-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Standard Chartered-Aktie auf 21,03 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,00 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,00 Prozent vermehrt.
Standard Chartered wurde am Markt mit 45,70 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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