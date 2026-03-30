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Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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Standard Chartered-Anlage 30.03.2026 10:03:40

FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Standard Chartered-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Standard Chartered-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Standard Chartered-Anteile 11,46 GBP wert. Bei einem Standard Chartered-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 872,981 Standard Chartered-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,35 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 400,26 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,00 Prozent zugenommen.

Standard Chartered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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