FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Standard Chartered-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Standard Chartered-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,00 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 62,500 Standard Chartered-Aktien im Depot. Die gehaltenen Standard Chartered-Aktien wären am 06.11.2026 1 308,13 GBP wert, da der Schlussstand 20,93 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,81 Prozent angewachsen.

Standard Chartered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at