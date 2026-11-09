Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Rentable Standard Chartered-Anlage?
|
09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Standard Chartered-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,00 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 62,500 Standard Chartered-Aktien im Depot. Die gehaltenen Standard Chartered-Aktien wären am 06.11.2026 1 308,13 GBP wert, da der Schlussstand 20,93 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,81 Prozent angewachsen.
Standard Chartered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in London: FTSE 100 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.11.26
|FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
28.10.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Standard Chartered plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Standard Chartered plc
|25,27
|-0,16%