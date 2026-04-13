FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Standard Chartered-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Standard Chartered-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,91 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Standard Chartered-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203,479 Standard Chartered-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.04.2026 3 520,19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,30 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 252,02 Prozent.

Standard Chartered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at