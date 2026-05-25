FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Standard Chartered von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Standard Chartered-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Standard Chartered-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Standard Chartered-Anteile bei 11,51 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investierten, hätten nun 86,881 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 690,70 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Papiers am 22.05.2026 auf 19,46 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 69,07 Prozent.

Zuletzt verbuchte Standard Chartered einen Börsenwert von 42,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at