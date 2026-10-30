Standard Life Aktie
WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29
|Standard Life-Anlage im Blick
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30.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Papier Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Life von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Standard Life-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,58 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 152,068 Standard Life-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 409,67 GBP, da sich der Wert einer Standard Life-Aktie am 29.10.2026 auf 9,27 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 409,67 GBP entspricht einer Performance von +40,97 Prozent.
Der Börsenwert von Standard Life belief sich jüngst auf 9,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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