FTSE 100-Papier Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Life von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Standard Life-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Standard Life-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Standard Life-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,695 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 9,45 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,80 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,80 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Standard Life zuletzt 9,37 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at